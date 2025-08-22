Possiamo dirlo: Lucas Beltran non è più un problema. Non lo è perché la Fiorentina, anche un po' a sorpresa, ha deciso di acquistare un nuovo attaccante indipendentemente da quello che sarà il futuro dell'argentino. Roberto Piccoli arriverà e a questo punto la cessione di Beltran servirebbe solo (si fa per dire) a sgonfiare un po' il monte ingaggi, il che resta comunque una priorità per la dirigenza viola.

Beltran deve decidere

Anche perché - sottolinea il Corriere dello Sport - il tempo di Beltran a Firenze è finito. Lo si era capito dal minutaggio concessogli da Pioli nelle amichevoli, e l'esclusione dalla lista UEFA e dall'elenco dei numeri di maglia sono state le prove definitive. Adesso, però, l'argentino deve decidersi se non vuole rimanere incastrato in una situazione poco utile a tutti: da una parte il CSKA Mosca, con uno stipendio da 3 milioni a stagione ma anche in un campionato meno competitivo, dall'altra il Parma. Ma occhio anche al River Plate, perché Beltran potrebbe voler aspettare di capire se ci fosse la possibilità di tornare in patria.