Teotino: "Mai stato convinto del ritorno di Pioli a Firenze. Vedere la Fiorentina così fa male"

L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato dell'attuale situazione in casa viola in vista della partita di questo pomeriggio contro la Roma.

Le parole di Teotino

“Il possibile esonero di Pioli? Dipende da come andranno le prossime partite. Io non sono mai stato entusiasta del ritorno di Pioli alla Fiorentina, ma spero che trovi presto il capo della matassa".

Sul mercato

"Anche se il mercato è stato un po' farraginoso, qualità e quantità della rosa sono ampie e vedere la squadra in queste condizioni fa male”.