Altro prestito a tinte viola alla Sampdoria? Dopo Martinelli e Viti, ecco l'obiettivo blucerchiato

L'asse Fiorentina-Sampdoria, negli ultimi anni, è stato particolarmente attivo. Nell'ultima stagione, in particolare, Tommaso Martinelli ha giocato per sei mesi in blucerchiato in prestito e Mattia Viti, dopo una breve e negativa esperienza in viola, è stato girato in prestito dal Nizza a Genova.

Ancora una volta dalla Fiorentina alla Sampdoria?

Potrebbe esserci un altro affare che lega le due società? Tra i tanti ragazzi viola non convocati da Grosso per il ritiro estivo c'è anche Eman Kospo. Il classe 2007 bosniaco, arrivato l'estate scorsa, non sembra rientrare nel progetto tecnico viola e la soluzione più percorribile pare essere il prestito.

Le opzioni per Kospo

Secondo quanto riportato da One Football, la Sampdoria ha messo gli occhi su Kospo. I blucerchiati lo hanno individuato come obiettivo primario per la difesa e vorrebbero prenderlo in prestito. Occhio anche alle soluzioni estere, soprattutto dalla Svizzera, paese in cui il ragazzo è calcisticamente cresciuto.