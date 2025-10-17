Mutu: "Commisso ha grande passione e ama davvero la Fiorentina. Kean con Piccoli? Vi spiego"

Adrian Mutu, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con il club viola e sul bomber della Fiorentina Moise Kean.

Il rapporto con Commisso

“Con Commisso ci siamo sentiti. Mi ha fatto piacere la sua apertura e la sua passione. È una persona diretta, sincera, che ama davvero la Fiorentina. Abbiamo parlato dell’importanza di investire nei giovani e della cultura del lavoro: su questi valori siamo completamente d’accordo”.

Il trascinatore della Fiorentina

L'ex numero 10 viola ha parlato anche del bomber gigliato Kean: “Moise ha tutto per essere il trascinatore della Fiorentina: fisico, tecnica e carattere. Gli serve trovare continuità: è un giocatore che sente l’energia del gruppo, quindi se la squadra lo sostiene, può davvero essere il punto di riferimento. Può giocare anche in coppia, ma dipende dalle partite. Da solo può sfruttare la profondità e la sua esplosività, ma con Piccoli può nascere una coppia interessante: uno più di movimento, l’altro più di presenza fisica. Se trovano l’intesa, può funzionare”.