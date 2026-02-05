Burgassi: “Cronoprogramma dei lavori al Franchi chiaro e definito, i tifosi potranno accedere allo stadio mentre al Padovani…”

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Burgassi ha risposto all’ordine del giorno del consigliere Palagi “Stadio, soluzione Padovani per liberare temporaneamente il Franchi”.

‘I tifosi potranno accedere al Franchi per tutta la durata dei lavori’

“Sono sorpreso dalla richiesta di Palagi, non ne capisco bene la riflessione dietro. Come detto più volte in merito al cronoprogramma del Franchi, la scelta di rivedere la programmazione dei lavori in questa modalità è stata fatta in sede di prefettura, con tutti gli enti interessati e competenti e alla presenza della Fiorentina. La scelta ha consentito e consentirà per tutta la durata dei lavori ai tifosi della Fiorentina di poter accedere allo stadio Franchi a vedere le partite, con la capienza che ormai è stata garantita, di oltre 20.000 spettatori”.

‘Il primo lotto dei lavori è tutto finanziato’

“Non ci sono motivazioni o condizioni per rivedere una scelta fatta ormai da tempo e che prevede un cronoprogramma chiaro e definito per tutto il primo lotto dei lavori, che è interamente finanziato. Non vediamo perché dover riaprire una valutazione e interrompere il percorso; i lavori sono già iniziati e sono in corso al Padovani, per far diventare quello spazio un impianto sportivo più moderno che sia la casa del rugby cittadino, per la Serie A e tutte le realtà sportive dilettantistiche”.