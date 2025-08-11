Il prescelto del Milan è De Winter e una pretendente molto pericolosa per Comuzzo esce di scena

La posizione reticente della Fiorentina per Pietro Comuzzo alla fine ha portato i suoi frutti e il Milan non ha mai davvero puntato sul classe 2005 viola, dopo l'onerosa cessione di Thiaw. I rossoneri infatti hanno chiuso in queste ore l'operazione che porterà Koni De Winter alla corte di Allegri, pagando circa 20 milioni al Genoa: una cifra e un'operazione che non lasciano grossi margini per poter tornare sul difensore viola.