Corriere dello Sport-Stadio: Firenze aspetta il regalo

Due le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.

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In apertura c'è: “Firenze aspetta il regalo”. Sottotitolo: “Mastantuono verso l’esordio nel giorno del suo compleanno”. In taglio basso sulla formazione: “Jimenez in vantaggio su Joao Mario”.

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Ecco il mercato: “Il nuovo obiettivo è Elmas”. E ancora su di lui: “Trequartista e mezzala, a volte anche esterno alto: il macedone si è preso un po’ di tempo per riflettere sulla proposta della Fiorentina”. Infine leggiamo: “La forza aerea di Dragusin”.