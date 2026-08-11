Mastantuono è già centralissimo nella Fiorentina. Le prove fatte in allenamento e i calci piazzati passano da lui

A otto giorni dal suo arrivo a Firenze e a 83 giorni da Real Madrid-Athletic che è stata la sua ultima gara ufficiale giocata, ecco che venerdì sera tutti i tifosi della Fiorentina sono curiosi di vedere all'opera Franco Mastantuono.

Un'accoglienza che lo ha esaltato

La scarica d'affetto ricevuta appena toccato il suolo toscano lo ha stupito ed esaltato, scrive stamani su di lui il Corriere dello Sport-Stadio. Il giocatore fin dal primo allenamento si è mostrato sorridente, desideroso di pedalare. Per questo tutti ce lo aspettiamo in campo in Coppa Italia anche se resta da capire se fin dall'inizio o a partita in corso.

Centralissimo

Grosso sta già mettendo sul terreno di gioco le prime prove pratiche della Fiorentina "di" Mastantuono. L'argentino sarà gioco forza centralissimo nel gioco dei viola. Un regista offensivo a tutti gli effetti e poi punizioni e angoli già provati. Tutto, o quasi, passerà da lui.