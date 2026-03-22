Corteggiato a lungo dalla Fiorentina, poi rimasto fedele all'Arabia. Ma in estate Kessié è pronto al rientro in Serie A

Sogno di mezza estate per la Fiorentina, conclusosi poi in un nulla di fatto: dopo l'insediamento di Pioli al Viola Park, si era parlato a lungo di un corteggiamento dei viola per Kessié, che però poi è rimasto in Arabia. Oggi, però, rivuole la Serie A.

Pronto al rientro

Non sarà però la Fiorentina a riportarlo in Italia: secondo Matteo Moretto, infatti, l'ivoriano è finito nel mirino della Juventus e di altre big del campionato italiano, e avrebbe espresso chiaramente il desiderio di tornare nello Stivale. Tuttavia, l'ostacolo più grande - come lo fu per la trattativa con la Fiorentina - è l'ingaggio: l'ex Milan non vuole scendere sotto i 5 milioni netti a stagione, cifre veramente importanti.