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M. Serena: "Non mi aspettavo flop di Grosso, Paratici coraggioso a richiamare Vanoli. Scelta intelligente e ponderata"

Redazione /
Paolo Vanoli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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L’ex Fiorentina, Michele Serena ha parlato ad Italia 7, toccando vari temi da quello dell'allenatore fino ai vari singoli della rosa gigliata, dalla difesa al centrocampo. 

‘Paratici ha avuto coraggio a richiamare Vanoli, sintomo di spessore’

“Non mi sarei aspettato il flop di Grosso e il ritorno di Vanoli, ma credo sia sintomo di grande spessore da parte del direttore sportivo: 9 su 10 non l'avrebbero fatto. Ha avuto coraggio e per adesso mi sembra che la decisione presa stia ripagando sia lui che la Fiorentina. Scelta ponderata e intelligente quella di richiamare Vanoli. Il diesse viola non ha avuto paura di fare brutta figura ed è intervenuto con risolutezza. Poco feeling tra Grosso e lo spogliatoio? Può capitare... i giocatori hanno preso coscienza del fatto che qualcosa non stesse funzionando”.

‘Fagioli-Oulaï? Col tempo Vanoli ci lavorerà’

"Serve equilibrio, ha ragione Vanoli, per il momento capisco che non voglia forzare la mano con Fagioli e Oulaï. Vedrete che col tempo riuscirà a lavorare sui movimenti e le varie situazioni per adottare anche questa soluzione. Atta mi intriga molto perché capace di abbinare quantità e qualità. Dragusin? Non tutte le colpe possono e devono essere addossate alla retroguardia per via delle diverse reti subite in questo avvio di campionato. Spesso è mancato equilibrio tra i reparti e ne ha risentito la retroguardia. Dragusin era ed è un ottimo profilo, farà bene".

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