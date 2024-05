È già caccia al biglietto per Olympiakos-Fiorentina: la situazione sui tagliandi per la finale di Conference League

Il Corriere Fiorentino e La Nazione fanno il punto della situazione riguardo ai già richiestissimi biglietti per la finale di Conference League ad Atene tra Fiorentina e Olympiakos. Tanti tifosi viola si sono già mossi prenotando viaggi e alberghi nella capitale greca, ma senza ancora avere il tagliando per il match.

La buona notizia è che stavolta lo stadio che ospiterà la sfida, l’Agia Sophia oltre che nuovo è più grande del suo predecessore vista la capienza da oltre 30 mila spettatori: nelle prossime ore verranno comunicate le modalità per l’acquisto dei tagliandi messi a disposizione in parti uguali per le due tifoserie, che saranno almeno 21 mila i biglietti. Alla Fiorentina in qualità di finalista dovrebbero essere garantiti almeno 9 mila biglietti e saranno della categoria “Fans First”.

La vendita sarà gestita direttamente dalla Fiorentina per quanto riguarda i propri tifosi. A stretto giro di posta il club viola comunicherà modalità e tempistiche, ma è scontato che la precedenza toccherà come sempre in questi casi agli abbonati del campionato.