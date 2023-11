La probabile formazione della Fiorentina: torna la spina dorsale viola con Quarta, Arthur e Gonzalez, ma rimangono dubbi in difesa per Italiano

Si avvicina l'ultima partita prima della sosta in casa Fiorentina, che questo pomeriggio sfiderà il Bologna sul campo del Franchi. Italiano sfrutta il turnover fatto in Conference contro il Cukaricki per rimettere in campo la formazione tipo, nonostante le pesanti assenze di Kayode e Beltran.

Terracciano torna in porta, doppio mancino sulle fasce con Parisi a destra e Biraghi a sinistra. Dubbio in difesa, dove torna Martinez Quarta al fianco di uno tra Milenkovic (in vantaggio) e Ranieri. A centrocampo la coppia è quella formata da Arthur e Duncan, mentre davanti ancora Bonaventura con Gonzalez. L'altro esterno dovrebbe essere Brekalo, ma è difficile dire chi la spunterà tra il croato, Sottil e Ikone, anche se quest'ultimi due sono partiti titolari nella sfida europea in Serbia. Davanti l'unica opzione Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Quarta, Parisi, Duncan, Arthur, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola.