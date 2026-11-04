Potter: "Njie è in un momento straordinario, mi ha davvero impressionato"

Momento magico per Alieu Njie. Reduce dai gol realizzati contro Atalanta e Sassuolo, l'esterno offensivo della Fiorentina è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore della Svezia.

Le parole del ct

Il ct Graham Potter ha parlato proprio del calciatore viola: "Alieu è in un momento di forma davvero straordinario, con due gol nelle ultime due partite. Gioca ogni settimana nella Fiorentina e mi ha impressionato. È un giocatore che seguiamo da parecchio tempo e questo è il momento giusto per inserirlo nel gruppo".

Il ruolo di Njie in Nazionale

"Lo vedo principalmente come esterno sinistro. È in quella posizione che ha inciso maggiormente nel gioco della Fiorentina ed è sempre positivo cercare di dare continuità a quello che un calciatore fa nel proprio club".