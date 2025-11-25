Gudmundsson e altri giorni da vivere con il fiato sospeso

Non c'è dubbio alcuno che la sentenza di primo grado (assoluzione per inciso) abbia rappresentato un grande sollievo per l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson.

L'attesa

Ma adesso il calciatore viola è in attesa della sentenza del processo d'appello che lo vede contrapposto ad una ragazza islandese che lo ha accusato di averla palpata senza il suo consenso, durante una serata dell'estate 2023.

La data massima

Gud sta vivendo questi giorni con il fiato sospeso ma il responso è in arrivo perché non si può andare oltre il 4 dicembre, ovvero sabato prossimo, secondo i tempi regolamentati dalla legge islandese.

Ottimismo

Ottimismo c'era e ottimismo è rimasto anche dopo le ultime udienze: se tutto va come dovrebbe andare, Gudmundsson si toglierà un bel peso di dosso.