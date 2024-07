Colpani-Fiorentina, solo una questione di tempo? Preoccupano le condizioni del calciatore, a fine estate...

In casa Fiorentina, l'idea Andrea Colpani è in vita da ormai più di qualche settimana, sicuramente da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina viola. Il centrocampista del Monza, per altro, ha risentito ultimamente di alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nell'ultima amichevole. Ma il club viola è ancora vigile su di lui.

Non tramonta l'interesse della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Monza-news.it e dal direttore Stefano Peduzzi, la pista Colpani è sempre calda in casa Fiorentina. Le condizioni attuali del centrocampista, che ancora non ha svolto un allenamento, tengono in stand-by i colloqui tra le parti. Però l'affare è destinato ad andare in porto entro fine estate e sembra, dunque, essere solo questione di tempo.