Grosso: "Una vittoria contro un avversario di livello. E questo nonostante un'altra nostra falsa partenza"

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo la partita contro la Fiorentina, è stato intervistato da DAZN: “Una grande partita oggi - ha detto - perché l’avversario, è un avversario di livello. Abbiamo preso una vittoria molto pesante, con tre punti che sono meritati e che ci teniamo stretti”.

Sull’espulsione: “In quel momento ho perso la lucidità, una cosa che non deve ricapitare e che non ricapiterà".

E inoltre sempre sulla prestazione della sua squadra: “Anche oggi abbiamo fatto una falsa partenza che poteva condizionare la nostra prestazione”. Il riferimento è ovviamente all'episodio del rigore che ha portato in vantaggio la Fiorentina.