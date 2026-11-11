Gnonto: "A Firenze ti senti parte di qualcosa di grande, l'impressione è che tutti tifino Fiorentina"

L’ala della Fiorentina in prestito dal Leeds, Wilfried Gnonto, ha parlato ai canali ufficiali viola tra vita privata e calcio, dalle origini fino all’approdo a Firenze, ripercorrendo alcune tappe salienti.

“Lasciare l’Italia così giovane è una cosa che all’inizio è stata difficile, mi mancava casa, amici, le mie abitudini, ma penso sia stata una delle cose migliori che abbia fatto e oggi rappresenta di più la mia forza. Sembrava un salto nel vuoto, ma è andata abbastanza bene con l’aiuto dei miei genitori, che mi hanno aiutato sia in Svizzera che in Inghilterra. Amo il cambiamento, non sono uno a cui piace stare troppo comodo, mi piace provare cose nuove. Hanno fatto tanti sacrifici per me e cercare di ripagarli come posso è una spinta in più. Sono una persona molto precisa, mi piace l’ordine, il disordine mi dà ansia. Sono solare e mi piace divertirmi, cercando di avere un’energia positiva”.

‘L’esordio in Nazionale? Indimenticabile, maglia incorniciata'

“Quando ho pensato di aver fatto la scelta giusta? Quando ho ricevuto la convocazione dell’Italia, in un momento inaspettato, quando ero in Svizzera, è stata quando ho detto che aver fatto un percorso diverso mi ha aiutato ad arrivarci, altrimenti non l’avrei fatto o sarebbe successo più tardi. Lasciare l’Inter è sembrata una scelta strana per molti, per me è stata facile. La qualità dell’Inter è incredibile ed è molto difficile pensare di avere spazio in prima squadra; sapevo di avere qualità, ma in maniera umile ho pensato che andar via fosse la cosa più sensata per me. Ho esordito in Champions League giovanissimo, è stato incredibile. Surreale anche l’esordio in Nazionale: resterà con me per sempre, ricordo tutto, un’opportunità non da tutti. La maglia è incorniciata a casa”.

‘A Firenze ti senti parte di qualcosa di grande’

“Arrivare in Premier League è stato realizzare un sogno nel cassetto. Un’esperienza bellissima e che mi ha fatto crescere molto, in maniera incredibile. Il primo gol è stato speciale, così come quello allo United ad Old Trafford. A Firenze si sta bene, poi a me viene abbastanza facile adattarmi, non ho mai avuto problemi. Tornare in Italia ci voleva, è stato come tornare a casa… sono più a mio agio. Mi piace molto vedere Firenze di sera, con meno gente in giro, passando in bicicletta, mi è già capitato di essere riconosciuto. Incredibile come ovunque trovi tifosi della Fiorentina, ti fa sentire parte di qualcosa di grande, l'impressione è che tutti siano tifosi viola".