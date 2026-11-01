Leeds in calo in Premier. Tanti tifosi rimpiangono e criticano sui social la cessione di Gnonto alla Fiorentina
Non era iniziata per niente male la Premier League del Leeds United, che nelle prime quattro partite era rimasto imbattuto, con due vittorie e due pareggi. Rendimento differente invece per le successive cinque partite, dove la squadra di Farke ha collezionato due sconfitte e tre pareggi.
Malcontento
Alla fine sono 11 i punti messi in cascina, per un discreto undicesimo posto provvisorio. L'ultima sconfitta fuori casa per 2-0 contro il Bournemouth, ha però acceso il malcontento tra i tifosi del Leeds.
La cessione di Gnonto
La fantasia del reparto offensivo sembra la carenza più grane della squadra del West Yorkshire. Tanti tifosi sui social rimpiangono e criticano la partenza in estate di Willy Gnonto, attaccante italiano arrivato negli ultimi istanti del mercato alla Fiorentina. I fans del Leeds ritengono che la scelta della società di cederlo sia stata sbagliata e che non sia stato rimpiazzato con le giuste pedine. Gnonto, a onor di cronaca, non veniva da una stagione scintillante con la maglia del club di Premier.