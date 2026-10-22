Antognoni: "Ho il rimorso per non essere andato al centenario. L'avrei fatto per..."

La bandiera della Fiorentina (ed ex dirigente viola), Giancarlo Antognoni è tornato a parlare della sua assenza al centenario della società gigliata, nel corso del podcast di Autolinee Toscane “Torpedone”.

Rimorso

“Ho visto in tv la cerimonia - ha detto - Sinceramente un po’ di rimorso per non esserci stato c’è, ma per i tifosi, non per la proprietà perché c’è stato questo problema. Per meglio dire con Joseph Commisso e la signora Catherine non ho avuto problemi. E’ il pregresso che non mi ha permesso di andare. Ma per la gente sarei andato volentieri”.

Difficoltà

Sulle difficoltà attuali della squadra ha detto: “Dopo aver cambiato 13 giocatori può succedere ma la squadra è buona, con buoni giocatori e c’è solo da aspettare. Tutto e subito non si può fare. Grosso ha avuto le sue difficoltà, Vanoli conosce l’ambiente e può fare bene”.