Regragui non è più il ct del Marocco. Da Amrabat a Richardson, gli ex Fiorentina lo salutano

Negli ultimi anni il legame tra la Fiorentina e la nazionale del Marocco è stato piuttosto stretto: dall'assoluto protagonista Amrabat a Sabiri, da Maleh a Richardson. I primi due citati, peraltro, hanno fatto parte della storica selezione del ct Regragui arrivata in semifinale al Mondiale in Qatar.

Regragui lascia il Marocco

Adesso Regragui non è più il commissario tecnico del Marocco, dopo un ciclo a suo modo storico. Tanti ex Fiorentina lo hanno ringraziato, in primis Amrabat, che ai tempi in viola ha giocato un Mondiale straordinario sotto la sua guida. Lo ringrazia anche Richardson ("Merci pour tout").

Tanti ex Fiorentina lo salutano

Ecco la foto pubblicata da Amrabat: