Manna avvisa la Fiorentina: "Abbiamo una rosa molto corta, davanti ci mancano tanti giocatori. Anguissa? Puntiamo al recupero nel weekend"

Prima della sfida tra Copenhagen e Napoli, valevole per la fase campionato della Champions League, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna ha fatto chiarezza sulla situazione degli infortunati e su come sarà necessario agire sul mercato per ovviare a queste assenze. Parole che, senz'altro, anche la Fiorentina avrà ascoltato con attenzione.

Il commento

“Sul mercato sappiamo che dovremo operare con delle limitazioni: cercheremo di far quadrare le cose cercando di andare a migliorare, o comunque allungare un po', la rosa, visto che siamo molto corti ora. Davanti adesso ci mancano tanti giocatori: Neres e Politano sono fuori, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare Anguissa il prima possibile, magari già nel weekend”.

Fiorentina avvisata

Notizie importanti, queste, anche in vista della sfida tra il Napoli e la Fiorentina, in programma sabato 31 gennaio alle 18 al Maradona. Partita delicata per la posta in palio, pur diversa per le due squadre, ma egualmente pesante.