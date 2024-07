Più fiducia di così non si può: Adesso è il momento delle risposte definitive

“Dategli fiducia”, “Ha bisogno di fiducia". Quante volte abbiamo sentito o letto queste esortazioni accostate al nome di Moise Kean?

La fiducia sulle sue spalle

Ebbene sembra proprio che quest'anno, il centravanti della Fiorentina avrà tutta la fiducia del mondo sulle sue spalle; questo nel senso che sarà proprio l'ex Juventus l'attaccante titolare per la stagione. Quindi questo è un momento fondamentale della sua carriera, quello in cui dovrà dare risposte definitive sul suo valore.

Si cerca un'alternativa

Sarà l'unico? In teoria no, perché il club, che ha messo sul mercato Nzola, sta cercando un altro giocatore nel ruolo. Giocatore però che rappresenterà un'alternativa all'ex bianconero che avrà dunque la possibilità di rilanciarsi in maglia gigliata e questo anche in ottica Nazionale.