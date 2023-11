Moggi si scaglia contro il Milan: "Squadra fatta con gli algoritmi, non ci sono campioni. Pioli in bambola"

Nelle ultime ore su Tuttomercatoweb è apparsa una lunga intervista all’ex ds della Juventus Luciano Moggi: all’interno di essa l’ex dirigente bianconero ha avuto modo anche di analizzare la situazione interna al Milan, prossimo avversario della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Va a corrente alternata perché è stato fatto con gli algoritmi di Forlani. Nessuno in squadra è un campione.Ha affidato mani e testa all’allenatore che può essere andato in bambola. Contro il Lecce D’Aversa lo ha messo in confusione con i cambi. Mancano Tonali e Bennacer che sta recuperando”.

Ha poi commentato un possibile ritorno di Ibrahimovic come dirigente: “Bisogna vedere in che contesto lo si mette. In un contesto di comando può dare ottimi risultati perché è un uomo di carattere e sa come prendere i calciatori, da cui è stimato. Se lo si mette come consulente è un discorso diverso… Dipende dall’incarico”.