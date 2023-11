Fiorentina protagonista anche al Gran Galà del Calcio 2022/2023. Ben quattro i viola premiati: ecco di chi si tratta

Il prossimo Martedi 21 Novembre, al via il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione 2022/2023, si appresta a vivere la sua dodicesima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Si è tenuta questa mattina, a Salerno, la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso il Saint Joseph Resort di Salerno. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale.

Tante le stelle del nostro sport che verranno premiati per la stagione 2023-2023, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C. T. Dal campo al mondo dei media e dell'informazione, tantissimi i premiati anche in questa dodicesima edizione. Ecco tutti i viola premiati:

SERIE A - BEST AWARDS – Stagione 2022/2023

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Arturo MASTRONARDI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Luca RANIERI

Miglior Giovane Calciatore dell'anno- Fabiano PARISI

Top 11 SERIE A

Miglior Terzino Sinistro TOP 11 – Cristiano BIRAGHI