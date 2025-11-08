Cappellini: "Che collezione di roncolate per Piccoli, il gol sbagliato a Mainz l'avrebbe fatto anche il Tanque Silva"

Un parallelo mica da ridere quello fatto provocatoriamente da Stefano Cappellini su Repubblica nel commentare le difficili condizioni di Piccoli, colpevole di un paio di gol falliti tra Mainz e Vienna:

"A qualcosa bisogna pur aggrapparsi, in momenti così difficili, e quel gol vecchio quasi un quarto di secolo è il miglior auspicio per la difficile missione di Vanoli: rimettere in piedi una squadra in ginocchio.

Inutile personalizzare, i problemi sono collettivi, però i difensori continuano a commettere svarioni grossolani e Piccoli ha ormai una corposa collezione di roncolate sotto porta. Il gol sbagliato nel primo tempo a 4 metri dalla porta forse l’avrebbe fatto anche Santiago Silva, dimenticato Tanque, che non rese nulla ma nemmeno costò 27 milioni".