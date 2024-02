Carnasciali: "La Fiorentina non è da Champions, Atalanta e Bologna superiori. Italiano ha capito che la continuità non è di casa"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Tag24.it per parlare della situazione in casa viola: “Quando la rosa è corta, se accompagnata da calo fisico e mentale di alcuni giocatori, paghi dazio. Non puoi contare sui sostituti perché non hanno la stessa qualità, così la squadra perde terreno rispetto a rose più profonde. La Fiorentina è ancora da Champions? No, magari fino a due mesi fa sì, ma Atalanta e Bologna sono superiori”.

“Colpe di tutti”

E aggiunge: “Quando non fai risultati, le colpe sono sempre un po' di tutti, dalla squadra all'allenatore, dove però si fermano fino a un certo punto. Sei mancato quando potevi fare il salto, negli ultimi due mercati, e qui la colpa non può essere di chi si occupa del campo. Ci metto anche la dirigenza. Hanno preso Belotti, ma avrei preferito coprire un altro ruolo. Italiano in calo? Non penso, è un buon allenatore con ottime idee. Probabilmente ha capito che qui la continuità non è di casa”.