Uno che servirebbe come il pane alla Fiorentina: ma quando ci sarà il ritorno in campo?
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Daniele Rugani è uno che serve come il pane a questa Fiorentina, anche perché la formazione viola continua ad avere non pochi problemi dietro.
Recupero in arrivo
Ma quando potrà essere completamente a disposizione del tecnico? Il suo percorso di recupero lo porterà presto ad essere abile e arruolabile.
Gara cerchiata di rosso
La gara cerchiata di rosso per il suo debutto in maglia viola è quella di lunedì 23 febbraio ovvero quella contro il Pisa. Rugani, lo ricordiamo, non gioca dallo scorso 20 dicembre quando si è fatto male in Juventus-Roma.
