Il punto sul mercato: Beltran aspetta la chiamata da casa, la Fiorentina aspetta la sua cessione. Contatti dal Brasile per due viola, mentre su Fortini...

Notizia di mercato non di poco conto, quella con la quale la Fiorentina ha iniziato la giornata: l’Atalanta ha recapitato un’offerta da 12 milioni al club viola per il cartellino di Robin Gosens, prontamente rispedita al mittente da Commisso. In vista quindi della prima sfida ufficiale, quella del 21 agosto contro il Polissya, ecco le notizie di mercato rilevanti odierne.

L'eterno indeciso

Prende ancora tempo Lucas Beltran, sempre conteso tra le due opzioni russe e quelle del Flamengo, con l'argentino che non ha fretta dato che starebbe aspettando il River Plate: questo il forte sospetto che cresce in casa viola, per un'ipotesi che vedrebbe il club viola costretto a darlo in prestito o a quasi a svenderlo, visti i tempi molto tirati dell'operazione. Una situazione, la sua, che sta tenendo in ostaggio gli addetti al mercato viola, che aspettano i suoi fondi per poter reinvestire.

Fortini: una settimana per decidere

Molte anche le voci su Niccolò Fortini: Alfredo Pedullà riporta che la Fiorentina si è presa una settimana di tempo per decidere il futuro dell'esterno classe 2006. Al momento, anche con una preparazione mai entrata nel vivo a causa di qualche noia muscolare, la Fiorentina lo vede come vice-Dodo: tuttavia, si segnalano gli interessi di Cremonese e Cagliari, a cui piace in prestito, e il Torino che invece lo punta in via definitiva.

Chiamate dal Brasile per due viola

Capitolo esuberi: un po' a sorpresa è arrivata grazie al contatto che i brasiliani del Vasco da Gama hanno preso con la Fiorentina per la cessione di Jonathan Ikoné, quantomeno per evitarne lo svincolo. Resta da capire se Ikoné accetterà a questo punto, dopo aver rifiutato Arabia e Qatar gli anni scorsi, ma di certo per lui non ci sarà spazio nella nuova Fiorentina. Sembrerebbe in uscita anche Pablo Marì, che ha tanti estimatori sempre in terra brasiliana: quattro i club brasiliani sulle sue tracce, ossia Gremio, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians, oltre al già palesato interesse dell'Olympiakos. Cessione, la sua, non prioritaria per la Fiorentina.