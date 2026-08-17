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Romano: "Fiorentina e Como pronte ai contatti per Kean, ma i lariani non arriveranno a 45 milioni. O si trova una via di mezzo..."

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Fiorentinanews.com
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Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale You Tube della situzione che riguarda Moise Kean e l'interessamento del Como per lui. 

La situazione 

“Como e Fiorentina sono pronte a tenersi in contatto per Kean. I lariani non partiranno da 45 milioni e non credo possano arrivare a quelle cifre. O si trova una soluzione nel mezzo o sarà dura”

Sul Como

“Il Como continua però a spingere per il giocatore, con Fabregas che lo vuole” ha aggiunto Romano. “L'allenatore comasco lo reputa il giocatore perfetto da affiancare a Nico Paz” ha concluso il collega Matteo Moretto. 

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