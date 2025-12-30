Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli confermato e tanti volti nuovi, ecco la linea Paratici

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 16

Si apre con: “La linea Paratici”. Ovvero: “Vanoli confermato e gli altri 3 punti del piano rilancio”. Poi leggiamo: “Allenatore e squadra ieri a colloquio”. Di spalla: “Dodo è un mistero possibile la cessione a gennaio”.

Pagina 17

Sul mercato: “Lavori in corso a centrocampo”. Sottotitolo: “Trattativa avviata per Samardzic In casa Dea piace pure Brescianini Il Cagliari vuole subito Nicolussi”. Di spalla infine: “Infantino va in Argentina in prestito”.