Pradè già finito nel mirino: il diesse si gioca una fetta di credibilità. Pioli non rischia

La piazza di Firenze è in fermento, i tifosi della Fiorentina hanno già cominciato a perdere la pazienza, contestando squadra e dirigenza, sia pur in maniera moderata sia in casa contro il Como che in trasferta contro il Pisa.

Pioli non è a rischio

L'allenatore Stefano Pioli comunque al momento non rischia anche perché è tornato a Firenze con un capitale umano che lo ha protetto dalle critiche e non è stato toccato direttamente dai sostenitori.

Pradè invece…

Diverso il destino del diesse Daniele Pradė. E' già finito nel mirino: dopo un mercato di investimenti importanti, scrive stamani La Nazione, il dirigente si gioca una fetta di credibilità agli occhi tanto di Firenze quanto di Rocco Commisso, che dall'America segue con attenzione l'evolversi della situazione.

I risultati, ma anche l'umore della piazza determineranno il suo futuro.