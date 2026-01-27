E come se non bastasse Kean, anche Piccoli si fa male: risentimento per l'attaccante e situazione delicata per Napoli

La situazione dell'attacco in casa Fiorentina si fa molto delicata dopo la gara di stasera con il Como: Roberto Piccoli è uscito prima della fine, a causa di un risentimento all'adduttore della coscia destra. Una serata che per il numero 91 si era aperta anche bene, con un bel gol a sbloccare illusoriamente il risultato.

In vista della partita di sabato a Napoli però la Fiorentina è in grosso affanno perché Kean non è ancora rientrato e lo stesso Piccoli a questo punto è in dubbio, “sperando che non si sia fatto male” come ha detto Vanoli a fine gara.