Il report sulle condizioni di Beltran: ecco i motivi della sua esclusione dalla trasferta in Serbia

Che il ragazzo non fosse al 100% lo si era già capito domenica, quando all'intervallo è stato costretto a chiedere il cambio, ma poco fa è arrivata la conferma ufficiale: Lucas Beltran non farà parte della trasferta serba della Fiorentina. Vincenzo Italiano ha infatti preferito di non convocarlo per la trasferta di Leskovac contro il Cukaricki per far si che il giocatore possa seguire le terapie del caso e provare ad essere disponibile per domenica contro il Bologna. Qualche parola anche per Kayode, out dalla gara casalinga, che dopo le terapie del caso nelle ultime ore ha iniziato a lavorare sul campo.

Intanto pochi minuti fa la Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale, ha reso noto i motivi della sua esclusione. Questa la nota del club:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Beltran non è stato convocato per la partita di Conference League di domani contro il Cukaricki a causa di un trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Michael Kayode ha iniziato il lavoro sul campo”.