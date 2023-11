Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, durante un collegamento con Radio SerieA, ha detto la sua sull'altalenante stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non credo che la Fiorentina debba preoccuparsi, momenti di calo come quello che sta passando adesso nel corso della stagione ci possono stare. Nonostante tutto vedo una squadra cresciuta molto in maturità e consapevolezza, e lo si è visto soprattuto nelle sconfitte. Riesce a competere con squadre sulla carta molto superiori, e per questo sono convinto che abbia le carte per restare attaccata al treno europeo fino alla fine e provare ad inserirsi tra le prime 4. Forse all’infuori dell’inter mai come quest’anno il campionato è molto aperto: vedo squadre come Milan, Lazio, Napoli più altalenanti e questo permette a squadre come la Fiorentina, la Roma o l'Atalanta di poter realizzare qualcosa di incredibile”.

Ha concluso parlando del tecnico gigliato: "Sono convinto che sia parte del suo carattere la mentalità di voler dominare ovunque, e personalmente lo ammiro tantissimo per questo. Ha il merito di non restare fermo, ma di evolvere continuamente il suo gioco e i suoi principi. Quello che ha fatto con Quarta è una cosa bellissima, una novità che ha dato ancora più fascino al campionato. E' un allenatore fantastico, che sa vincere, lo ha fatto in tutte le categorie e l'anno scorso sfiorato qualcosa di incredibile, poi le finali sono sempre un terno al lotto però le aveva interpretate nel modo migliore”.