Quando Aquilani fu a un passo dalla panchina della Fiorentina. Un progetto collassato per una triste ragione

Tornano a incrociarsi i destini di Fiorentina e Alberto Aquilani, che come scrive La Nazione, qualche anno fa era destinato ad arrivare sulla panchina della squadra viola sotto la gestione Joe Barone. “Aveva disegnato un progetto su di me” ha raccontato mesi fa il tecnico, definendo la scomparsa di Joe Barone una perdita paragonabile a quella di un familiare.

Occasione sfumata

Nell'estate 2024, infatti, dopo l'esperienza al Pisa, la prospettiva di Barone poteva diventare realtà: il nome di Aquilani circolò con insistenza per il dopo Italiano ma la morte di Barone (avvenuta solo pochi mesi prima) aveva cambiato gli equilibri societari. E così Pradè e Fiorentina scelsero Raffaele Palladino, lasciando ad Aquilani solo il sapore amaro di un'occasione sfumata.

Di nuovo vicini

Da allora l'anno di aggiornamento, la splendida stagione a Catanzaro e infine il Sassuolo che quest'estate gli ha affidato la prima panchina nella massima serie. Domani si tornano a incrociare destini che sono stati vicini per tanto tempo. E per il futuro chissà…