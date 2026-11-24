L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio per intervenire sulla situazione attuale in casa viola dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza.

Su Vanoli

“Secondo me Vanoli si è fatto scappare che vuole cambiare. E io sono d’accordo: se ha l’identikit per la difesa a tre, faccia quello. Non deve essere forzato ad allenare una squadra con un sistema che non gli si confà. Non escludo che possa mettersi a giocare come vuole lui, cercando di trovare i punti che servono per la salvezza”.

Umiltà e fame

“Umiltà e fame? Per me sono concetti che, in questo momento, stridono. Serve arroganza positiva, la voglia di dimostrare di essere più forti. Una convinzione che deve venire da dentro, non essere imposta a parole. Anche il discorso della fame non so bene a cosa debba fare riferimento: fame di cosa? Di riscatto? Di risultati? Di dimostrare il proprio valore? Leadership? Personaggi con carisma non c'erano nemmeno la scorsa stagione. Bastano due vittorie per risalire a metà classifica, ma quelle vittorie vanno conquistate”.