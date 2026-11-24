Dopo la netta sconfitta della Fiorentina in casa del Monza, ha parlato anche il commentatore Mediaset, Riccardo Trevisani, su Cronache di Spogliatoio.

Particolare la sua analisi della situazione, in special modo sulla questione tecnico: “A mio avviso le responsabilità sono anche di Vanoli e in più questa squadra non sembra costruita per il suo modo di lavorare”.

Trevisani ha poi aggiunto: "E' una formazione che avrebbe caratteristiche più adatte ad un allenatore come Montella, o che abbia idee simili. Negli ultimi quattro mesi è mancata una corretta comprensione delle situazioni".