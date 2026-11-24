Una pagina sulla sconfitta della Fiorentina a Monza per il Corriere Fiorentino di oggi.

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Il titolo sulla gara è: “Umiliati a Monza”. E ancora: “Fiorentina travolta dai gol di Varela e Robinson e mai davvero pericolosa: altro che rilancio, la squadra di Vanoli torna in piena zona rossa”.

Mastantuono sconcertante

In taglio alto presente un commento dal titolo: “Le quattro prove di una involuzione”. Di spalla invece le pagelle: “Ndour irritante, Mastantuono è sconcertante”.