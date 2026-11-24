Tre gli episodi da moviola riscontrabili nel corso di Monza-Fiorentina. Il fallo di mano di Oulai giustifica il rigore assegnato ai brianzoli, mentre nell’area opposta c’è un contatto tra Kouadio e Mastantuono. L’errore più evidente arriva in occasione del terzo gol del Monza, viziato da un netto fallo di Mangas su Njie.

Il rigore per il Monza

Il tocco di braccio di Oulai c’è. Braccio tra l'altro molto largo e il calcio di rigore è la decisione corretta in questa situazione.

Il contatto su Mastantuono

Nel secondo tempo, nell'area del Monza, Kouadio tocca il ginocchio di Mastantuono. Il contatto c’è. Resta da stabilire semmai qual è l'entità vera di questo contatto. Per Mastantuono era penalty, per l'arbitro no. Una cosa è certa: la scorsa stagione ci sarebbe stata revisione Var e sarebbe stato concesso. Ma quest'anno…

Il terzo gol era da annullare

Nell’azione che porta al 3-0, Mangas commette un fallo netto su Njie. L’irregolarità precede la rete e vizia l’azione offensiva del Monza. Il gioco andava fermato e il gol andava annullato.