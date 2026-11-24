Luca Marelli, esperto di arbitri per DAZN ed ex fischietto di Serie A, nel corso del dopopartita di Monza-Fiorentina ha espresso qualche dubbio sulla direzione della gara da parte di Doveri.

Sul contatto Kouadio Mastantuono

Queste le sue parole: "Sul rigore per fallo di mano non ci sono dubbi: c'era e la punibilità è nettamente evidente. Ho qualche perplessità in più, invece, sul contatto tra Kouadio e Mastantuono, in cui il difensore brianzolo tocca il ginocchio dell'argentino: è una situazione da valutare sul campo, a mio parere ci sta di non fischiare perché Mastantuono accentua molto la caduta, anche se in verità, se l'arbitro avesse assegnato il rigore, il VAR non sarebbe comunque intervenuto.

“Il terzo gol del Monza era da annullare”

Marelli ha poi proseguito: “​Passiamo poi al terzo gol del Monza, qui il contrasto tra Mangas e Njie è davvero duro: Mangas sbaglia completamente il tempo dello stacco e colpisce l'avversario in pieno volto con il gomito. Per quanto mi riguarda, in questa circostanza c'erano tutti i presupposti per l'intervento del VAR e il conseguente annullamento della rete”.