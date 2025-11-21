Mancano poco più di 24 ore a Fiorentina-Juventus, partita che vale molto per la classifica di entrambe, soprattutto per quella viola con la squadra ancora ultima. Lo sa bene l'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a Tuttomercatoweb.com.

“Yildiz al centro della Juve. Vlahovic non dovrebbe giocare titolare”

“Concordo con Spalletti per quanto riguarda Yildiz, il ragazzo deve essere messo al centro del progetto bianconero. Sappiamo quanto sia forte. Vlahovic? So che non dovrebbe partire titolare a Firenze, lo preserverei per la Champions e penso che anche la Juve sceglierà così. Credo anche che giocherà di nuovo Koopmeiners in difesa, ma solo per questa volta, poi Spalletti cambierà quando avrà tutti a disposizione”.

“Vanoli vuole cambiare mentalità alla Fiorentina”

“Contro la Fiorentina sarà una partita durissima per la Juventus, molto delicata. Vanoli sta influendo sulla mentalità della squadra, sta cercando di cambiare concretamente qualcosa all'interno del gruppo e renderà la vita durissima agli avversari. La Juve, però, dalla sua ha le individualità che fanno la differenza e che possono risolvere la partita”.