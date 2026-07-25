Andreazzoli: "La proposta di Paratici è stata insolita. Viola Park? Splendido, anche troppo e i giovani rischiano..."

La Primavera della Fiorentina, in panchina, riparte da Aurelio Andreazzoli. Il tecnico viola è stato intervistato da La Nazione.

“Una richiesta particolare”

“Fiorentina una sfida? Se non fosse stato così non l'avrei accettata: non avevo obblighi. L'ho fatto con piacere co-me risposta a una proposta del direttore Paratici. Mi è sembrata particolare come richiesta e le cose insolite mi piacciono. Qualcuno l'ha definita rivoluzionaria, ma non lo è”.

“Viola Park? A volte anche troppo…”

Sul centro sportivo: "II Viola Park è una splendida realtà. Me lo sono visitato qualche sera fa di notte, in bicicletta, da solo. É tutto splendido. Però a volte è... troppo. Avendo tutto, i giovani rischiano di considerare normale il non dover rinunciare mai a niente. É uno dei motivi, penso, per cui la Fiorentina ha pensato a me".