Fiducia sul rinnovo di Kean, si punta a chiudere. Rimane distanza sulla firma di Mandragora. E la sua richiesta di aumento dell'ingaggio...

Oltre al mercato, in casa Fiorentina tiene banco anche la questione rinnovi, con alcuni giocatori importanti che sono in trattativa per una nuova firma con il club gigliato.
Fiducia Kean
Su tutti Moise Kean, che a brevissimo dovrebbe firmare il suo nuovo contratto con i viola. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è fiducia di chiudere poco dopo la fine del mercato estivo, con le parti che sono d'accordo quasi su tutto e i rapporti restano ottimi.
Distanza Mandragora
Rimane ancora distanza, invece, sul fronte Mandragora. La Fiorentina valuterà il da farsi a settembre, ma difficilmente all'ex Torino e Juventus sarà garantito uno stipendio più alto dello scorso anno.
