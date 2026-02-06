Valcareggi: "Rugani è un giocatore annoiato, ma gioca benissimo a calcio. Conosco Paratici: è intelligente e farà bene"

Quest'oggi il noto procuratore sportivo e grande tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare l'arrivo di Daniele Rugani e di Fabio Paratici a Firenze.

“Ricordo ancora di quando un giovane Daniele Rugani era a Firenze per partecipare come ospite al Torneo Niccolò Galli. Già ai tempi si sapeva che sarebbe andato alla Juventus. E' un Lucchese, bravo ragazzo, che però come giocatore mi pare un po' annoiato: questo perche se lo osservi mentre gioca non alza mai la voce, non si arrabbia mai e non prende mai un cartellino. Però a giocare a calcio è bravissimo, gioca molto bene”.

“Rugani sarà titolare: ecco chi perderà il posto”

Ha anche aggiunto: "Chiaramente quando tornerà a disposizione diventerà sicuramente titolare di questa Fiorentina. Sono convinto che tra Comuzzo e Pongracic sia il croato a fargli spazio al centro della difesa. Comuzzo ha dei vantaggi logistici, puntandoci tanto la Fiorentina gli darà molta fiducia, Pongracic invece spesso si perde. Sono però convinto che sia diventato un rattoppo, una sorta di cerotto. A livello di valori l'ex Juve è comunque da considerare titolare di questa squadra, di chi prenderà il posto sinceramente non lo so".

“Non capisco bene perchè non sia stato inserito in lista Uefa”

Ha però sottolineato una cosa: “Se però non è stato inserito all'interno della lista Uefa mi chiedo cosa sia venuto a fare a Firenze. E' venuto a dare il cencio al Viola Park? Per quale motivo è stato preso un giocatore come lui se non lo considerano una forte pedina per risalire e salvarsi. Il miglior acquisto della sessione invernale della Fiorentina è Daniele Rugani, gli altri sono bràvini ma la chicca è lui: viene dalla Juventus dopo una carriera di tutto livello”.

“Non conosco bene i nuovi arrivati, non posso dare un giudizio al mercato”

Un commento anche sulla finestra di mercato appena conclusa: “Il voto al calciomercato non lo voglio dare, perchè come ripeto sempre il voto va dato alla fine dell'anno. E' vero che è una domanda che si fa a tutti, ma come si fa a rispondere a una cosa del genere? Come faccio a conoscere Harrison? Io sicuramente posso battezzare Rugani, ma degli altri so dirti poco. Solo su di lui posso sbilanciarmi: si muove come Beckembauer quando è in campo. E' un giocatore di classe, quasi regale e forse anche troppo: un giocatore che non prende mai un giallo mi fa storcere un po' il naso. Ma ha fatto 10 anni di Juventus, anche se riserva di tre dei migliori difensori al mondo".

“Paratici è un dirigente di livello, che conosco dai tempi di Brindisi”

Ha poi parlato dell'arrivo di Fabio Paratici: “Ieri ha detto cose molte importanti. E' una persona che conosco ma che non sento da tanto tempo. L'ho conosciuto tanti anni fa quando eravamo a Brindisi, ed eravamo anche amici. Ora invece l''ho chiamato un paio di volte e non mi ha risposto, ma questo non è un problema: gli auguro tante buone cose. E' un grande dirigente, anche se alla Juventus ha rovinato tutto con l'operazione Ronaldo. Ci ho trattato una volta poi per Giaccherini, e fu tutto molto semplice e rapido”.

“Ha lo stile Juventus ma ha dimostrato di essere anche molto intelligente”

Ha poi concluso: “Avrà sicuramente confidenza con Rugani e Solomon, e questo aiuterà entrambi ad inserirsi. C'è stato il momento, durante la conferenza stampa, in cui ha detto che è stato lui a dover cercare Commisso e non viceversa: è stato intelligentissimo. Ha uno stile un po' snob, preso sicuramente dalla Juventus, ma è stato in dei posti in cui un dirigente deve tener molta attenzione all'immagine. Son convinto che il suo lavoro sulla squadra si vedrà già dalle prime partite”.