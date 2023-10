Corriere dello Sport-Stadio: Lopez cerca spazio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Commisso blinda Kayode". Sommario: "Incontro a Milano tra il dg Barone e il manager del difensore: intesa di massima. L'ingaggio del baby passerà da 30 mila euro a un milione. E Maxime Lopez cerca spazio".

A pagina 16 apertura per: “Blitz Fiorentina per Kayode contratto fino al 2028”. Sottotitolo: “Intesa raggiunta a Milano: Barone si è mosso per sventare un inserimento dell’Arsenal Il giovane difensore guadagnerà circa un milione a stagione Adesso prendeva 30.000 euro”. In taglio basso c'è: “Brekalo si è rimesso in marcia: sta arrivando ovunque”.

A pagina 17 si cambia argomento: “Maxime Lopez è al bivio alla Viola serve la sua forza”. Sottotitolo: “Finora poche tracce del francese Italiano lo ha motivato e pungolato ora tocca a lui dare una risposta”.