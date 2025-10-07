​​

Chiamata con la Croazia Under 18 per un giovanissimo difensore della Fiorentina

Redazione /

E' arrivata la convocazione con la Croazia U18 per Mateo Bošković, difensore classe 2008 della Fiorentina. Il giocatore originario di Vinkovci gioca con la squadra viola U18 e ora è in patria nel ritiro della nazionale giovanile. 

Gli impegni

La Croazia U18 sfiderà l’Ucraina l'8 ottobre, la Svezia l'11 ottobre e il Galles il 13 ottobre in occasione del torneo di Parenzo in Croazia. 

Non è l'unico “italiano”

Insieme a lui è stato convocato anche Andrija Burcar, unico altro giocatore che gioca in Italia, nelle giovanili del Parma. 

