Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato al podcast Aura Sport la situazione in casa Fiorentina, analizzando in particolare il momento di Nicolò Fagioli.

La situazione di Fagioli

“Io stravedo per un giocatore che è Fagioli, ma in questo momento è l'emblema della paura. Io gli volevo dire: con le qualità tue, così ci gioca anche mio figlio. La Fiorentina è paralizzata dalla paura".

Una salvezza miracolosa

"Poi vedo Dzeko che è arrivato l'altro ieri con il megafono a parlare con i tifosi, idem Vanoli. Dico che questi se si salvano è un miracolo. E' un miracolo. Che poi è quello che spero. La situazione è surreale”.