La Nazione: Il doppio rimpianto sul penalty fallito

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina c’è il titolo: “Illusi e beffati così nooooo!”

Pagina 2

Tutto sulla partita di ieri: “Gara crepacuore, che rimpianti! Ranieri e Mandragora non bastano Biraghi sbaglia un rigore, pari al 95’”. Sottotitolo: “Grandissimo primo tempo viola, il difensore segna di testa e la squadra spreca almeno un paio di occasioni Aouar la rimette in sesto. Rolly segna, ma c’è il quinto penalty fallito. E i giallorossi la riagguantano in extremis”.

Pagina 3

Presente un commento dal titolo: “Ora sbagliare non è più permesso”.

Pagina 4

Le dichiarazioni: “L’amarezza di Italiano ”Buttati via due punti E la sorte non ci aiuta". E poi: “Il pareggio a tempo scaduto non può accontentare il tecnico viola Sul penalty fallito rimpianto doppio: ”Biraghi? E’ uno dei rigoristi".

Pagina 5

Qui leggiamo: “Il futuro in quattro giorni Conference e poi Atalanta Viola in apnea per l’Europa”. Ovvero: "Giovedì il ritorno con il Maccabi per volare ai quarti di finale. Poi a casa di Gasp La sosta come break prezioso prima di un tris da brividi (Milan, Coppa Italia, Juve)”. Infine di spalla: “Biglietti e restrizioni Vademecum Maccabi”.