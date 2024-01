Dumfries a disposizione di Inzaghi, Bastoni recupera ma partirà dalla panchina a Firenze. A centrocampo...

L'Inter prepara la sfida di domenica contro la Fiorentina. Simone Inzaghi lavora a una nuova veste della sua squadra, priva di Barella e Calhanoglu a Firenze. Quantomeno, in difesa i problemi sono sicuramente minori: anche nell'allenamento odierno Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni hanno lavorato in gruppo.

Solo panchina a Firenze per Bastoni

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il recupero del centrale difensivo italiano è sufficiente solo per un posto in panchina al ‘Franchi’. A centrocampo favoriti Asslani e Frattesi; prova a scalpitare anche l'olandese Klaassen, ma anche per lui è più semplice ipotizzare un ingresso a partita in corso.