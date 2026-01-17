Anche il figliol prodigo Palladino ricorda Commisso: "Come un padre"
Lo stesso Commisso, il giorno prima che Palladino si dimettesse, aveva definito l'allora allenatore della Fiorentina “come un figlio”. Alla luce di ciò, non risulta casuale il pensiero che l'allenatore dell'Atalanta ha speso sui propri social per ricordare il patron americano.
Il ricordo di Palladino
La foto di un abbraccio tra i due e la didascalia: “Come un padre”, questo quanto pubblicato da Palladino.
